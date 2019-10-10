Названа сумма штрафов для родителей курящих детей

Размер штрафов родителям за курящих детей может составить до 2 тыс. рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Родителей или законных представителей несовершеннолетних, пойманных за курением, предлагается наказывать от 1,5 до 2 тыс. рублей, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин в своем Facebook заявил, что предложение о штрафе родителей курящих детей «даже близко» не войдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что идея привлекать к административной ответственности родителей курящих детей является шагом в правильном направлении.

Ранее стало известно, что МВД России предложило ввести штрафы для родителей курящих детей.

В Минздраве заявили, что эта идея требует экспертной оценки, которая подтвердит эффективность меры.