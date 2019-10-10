Онищенко оценил идею штрафовать родителей курящих детей

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что идея привлекать к административной ответственности родителей курящих детей является шагом в правильном направлении.

«Курение – настолько сложная тема, что одной мерой вопрос не решить. Тем не менее данная инициатива – шаг в верном направлении. Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание – один из самых глубинных способов», – передает его слова RT.

Он отметил, что это предложение можно применить и к ситуации с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков.

«В этом направлении надо двигаться. Но у МВД должно хватить политической воли довести это дело до конца. Но если все получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу», – заявил Онищенко.

Ранее стало известно, что МВД России собирается вводить штрафы для родителей курящих детей.

В Минздраве заявили, что эта идея требует экспертной оценки, которая подтвердит эффективность меры.

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