Россиянка родила от донора спермы ребенка со смертельным генетическим заболеванием

Дочь жительницы Челябинска Светланы Бородулиной Ника родилась в результате искусственного оплодотворения и унаследовала от донора смертельное заболевание: спинальная мышечная атрофия. На лечение ребенка женщина тратит огромные средства.

Супруг Светланы страдал бесплодием, в результате чего пара приняла решение обратиться в клинику репродуктивной медицины и найти донора. После рождения девочки, которой на данный момент уже больше двух лет, Светлана поняла, что с ней что-то не так. Выяснилось, что заболевание наследственное, и мать, и биологический отец являются носителями «сломанного гена», то, что именно они встретились, является редким случаем. При этом у женщины есть здоровый ребенок от первого брака.

«Мужу предложили единственную помощь. Мол, мы вашей жене можем сделать новую инсеменацию, избавьтесь от ребенка. То есть мне предложили избавиться от Ники, чтобы мне сделать новую инсеменацию, новым донором. Сказали, что донора нового отвезут в Европу проверить на все генетические заболевания», – рассказала женщина «НТВ».

Муж Светланы ушел из семьи, а в клинике помочь женщине отказались, так как по бумагам медучреждение больше не существует. Врачи утверждают, что все необходимые анализы проводились, и женщина сама подписала документы о том, что могут быть непредвиденные последствия оплодотворения.

Донор, от которого была рождена девочка, больше не участвует в репродуктивных программах, его биоматериал уничтожен.

«Все доноры, которые находятся в нашей клинике, обследованы согласно приказу Минздрава, не больше, не меньше. Исключительно жестом доброй воли мы своих доноров обследовали, в том числе и на генетическую патологию. То, что произошло с нашей клиенткой, это большая редкость. Это очень редкие мутации. И именно так случилось, что именно у этой пациентки мутации и у донора», – сказала генеральный директор ДНК-клиники Ольга Берестова.

Сейчас Светлана пытается содержать Нику, которой требуется пожизненное лечение дорогостоящими лекарствами, на пособие по инвалидности и алименты от бывшего мужа.

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