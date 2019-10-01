Названы самые популярные номинации финала конкурса «Цифровой прорыв»

По итогам финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», – который завершился 29 сентября, были объявлены самые популярные номинации.

Номинация от компании «МегаФон» была объявлена самой популярной – за победу в ней одновременно боролись 29 команд. Перед участниками стояла задача по разработке решений для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Вторыми по популярности стали номинации от компании МТС, где участники выполняли задание о переквалификации сотрудников, чьи компетенции остаются невостребованными из-за цифровизации бизнес-процессов и компании «Ростелеком» по разработке геоинформационной системы переработки отходов. В них конкурировали между собой по 27 команд.

Замыкают тройку самых популярных треков номинации АНО «Россия — страна возможностей» (мониторинг трудоустройства выпускников), Ассоциация волонтерских центров (веб-портал поощрения волонтерства), а также «Федеральная пассажирская компания» (сервис доставки еды к поезду). В этих номинациях были представлены по 26 команд.

«Хочу поблагодарить всех финалистов конкурса «Цифровой прорыв». Для нас очень ценно, что лучшие специалисты в области ИТ, дизайна и управления проектами нашли время посетить Казань и приложили максимум усилий в работе над своими проектами. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим партнерам, представившим финалистам конкурса интересные задачи. Номинации телеком отрасли стали самыми популярными для финалистов, что в очередной раз подчеркивает, что эта сфера задает тренд цифровизации всей страны», – отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 тыс. 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Финал конкурса проходил с 27 по 29 сентября в формате 48-часового хакатона на площадке «Казань Экспо» и вошел в «Книгу рекордов Гиннеса».

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года и развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов.