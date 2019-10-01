Путин ответил на претензии от «Рустави-2»

Президент России Владимир Путин ответил на претензии журналистки грузинского телеканала «Рустави-2», которая перед началом саммита стран ЕврАзЭС в Ереване задала ему вопросы об Абхазии и Южной Осетии.

После церемонии фотографирования Путин и его коллеги по ЕАЭС отправились в здание, где пройдет саммит. По дороге российский лидер говорил с президентом Киргизии. Когда лидеры стран проходили мимо журналистов, корреспондент «Рустави-2» выкрикнула свой вопрос, передает ТАСС.

«Когда Россия начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?» – спросила она.

«Когда мы примем такое решение», – ответил Путин.

Журналиста заявила, что Россия брала на себя эти обязательства.

«Мы всегда выполняем свои обязательства», – заявил российский президент.

Отметим, что «Рустави-2» и Путиным уже был связан скандал, когда теперь бывший ведущий Георгий Габуния оскорбил российского лидера в прямом эфире. Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

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