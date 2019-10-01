Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря Рукбан

План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев Рукбан в Сирии сорван Соединенными Штатами, отказавшимися выполнять взятые на себя обязательства, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Согласно данным главы национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа, к настоящему времени удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого «лагеря смерти». Из лагеря в места постоянного жительства вернулись около 18 тыс. сирийцев, причем «этот процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям», передает РИА «Новости».

Для окончательного решения проблемы лагеря беженцев сирийское правительство поддержало разработанный ООН оперативный план по выводу оставшихся жителей Рукбана. Практическая часть оперативного плана предусматривала вывод сирийцев партиями от 2 до 2,5 тыс. человек пятидневными циклами до окончательного вывода всех мирных жителей, пожелавших покинуть лагерь.

«Однако в результате невыполнения американской стороной взятых на себя обязательств реализация данного этапа оказалась сорвана. 29 сентября на пункте пропуска Джлеб, вместо более чем двух тысяч спланированных к эвакуации из лагеря Рукбан сирийских граждан, мы встретили всего 336 человек», – говорится в релизе.

По свидетельствам вырвавшихся из лагеря мирных жителей, так называемая его «администрация», а фактически члены подконтрольных США бандформирований, препятствуют выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти, утверждается в сообщении. Сирийцы, которым все же удалось выйти из лагеря, как и прежде, вынуждены были заплатить боевикам за освобождение крупные суммы, заявляют власти России и Сирии. В связи с этим они осудили «лицемерный подход американской стороны» к решению проблемы беженцев в Сирии.

«С одной стороны США цинично согласовали оперативный план ООН и предоставили некие гарантии безопасности для работы сотрудников ООН и Сирийского арабского красного полумесяца в границах 55-километровой зоны Эт-Танф, в том числе внутри лагеря Рукбан. Но в то же время фактически не предприняли никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств», – резюмируют штабы.

Координационные штабы России и Сирии требуют США покинуть оккупируемую территорию арабской республики. «Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов», – говорится в сообщении.

В сентябре Россия также обвинила США в срыве эвакуации лагеря беженцев Рукбан.

Лагерь Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. При этом США отказываются снабжать беженцев едой и лекарствами. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе. Так, например, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что люди там вынуждены торговать своими детьми.

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