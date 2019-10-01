Нефть подорожала на данных о снижении добычи в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, отыгрывая статистику из США о снижении уровня добычи нефти в стране.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,71% – до 59,67 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,89% – до 54,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным минэнерго США, добыча в стране в июле снизилась на 2,3% к июню – до 11,806 млн баррелей нефти в день. При этом США по-прежнему остаются лидерами по уровню добычи нефти в мире, опережая Россию и Саудовскую Аравию.