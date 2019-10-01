Британцев восхитил спецназ ФСИН

Читатели британского издания The Daily Mail восхитились подготовкой бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, увидев фото их испытаний на право ношения крапового берета.

Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений соревновались 85 бойцов из 38 регионов России, обладателями крапового берета стали семь сотрудников, передает РИА «Новости».

Публикация The Daily Mail вызвала активный отклик читателей в комментариях. Многие пользователи выразили восхищение выносливостью и силой воли спецназовцев, предложив перенять российский опыт проведения подобных испытаний.

«Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС», – написал пользователь Galahad.

«Русские сильны», – добавил wchenchou.

«Представьте это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные испытания, а тем, кто не хочет пачкаться, давали бы специальный проход. Неудивительно, что русские смеются над нами», – написал Burlington Crowley.

«У меня есть для них небольшая работа в Палате общин (нижняя палата британского парламента. – прим. ред.)», – пошутил Dan.

«Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы», – предложил Miguel.

«Не можем ли мы передать им на аутсорсинг наших преступников?» – задался вопросом FiveTrickPony.

«Это должно послужить напоминанием для всех: не суйтесь в Россию!» – написал Pax Orbis.

«Теперь у меня была законная причина бояться русского человека!» – добавил Anony mous.