Собчак раскритиковали за «телкофото» в купальнике

Социолог Анна Очкина и феминистка Юлия Карпухина прокомментировали газете ВЗГЛЯД заявление журналистки Ксении Собчак о том, что у «всякой» женщины должно быть хоть одно «телкофото» в купальнике.

«Если тебе нравится быть женственной, будь, но зачем вывешивать транспарант об этом? Но посмотрите зато, как это круто: купальник в цветах Украины, да еще и с бусами, что, кстати, крайне неудобно, когда плаваешь», – заметила первый заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

Очкина подчеркнула, что категорически не согласна с позицией, в которой присутствуют слова «у всякой», «у всякого», а затем следует что-то интимное.

«Я считаю, что «всякий» должен стремиться иметь совесть и сделать свою жизнь значимой для других, но даже это не обязательно», – отметила собеседница.

Если у женщины нет фото в купальнике, это никоим образом не указывает на отсутствие в ней женственности, считает Очкина: «У нее просто нет фото в купальнике или оно есть, но она не выставляет его напоказ, например, оно хранится для того, для кого было сделано», – пояснила эксперт.

По мнению Очкиной, женщина, у которой нет фото в купальнике, является еще более женственной, потому, что в отличие от Ксении, «не продает себя как политик».

Феминистка, кураторка (так попросила себя представить собеседница) проекта «Ребра Евы» Юлия Карпухина заявила газете ВЗГЛЯД, что также не согласна с утверждением Ксении об обязанности каждой женщины иметь фото в купальнике. «У нас в стране пока еще нет закона, который обязывал бы женщину фотографироваться в купальнике. А если вспомнить последние громкие истории, где жертвами насилия были девушки, то фото в купальнике, скорее, станет для нее отягчающим обстоятельством, ведь «приличные» девушки таких фото не выкладывают, они сидят дома вышивают», – отметила собеседница.

По мнению Карпухиной, речь в данном посте идет о повышенных стандартах внешнего вида для женщин, когда тело рассматривают под микроскопом. «Если ты не идеальна, то не застрахована от насмешек и травли; и о том, что женщины получают меньшую зарплату, с которой не так легко позволить себе отдых на море; и о том, что у женщины с ее повседневными заботами не так много времени на отдых. Со всеми этими проблемами борются феминистки», – подчеркнула Карпухина.

Напомним, журналистка Ксения Собчак опубликовала в инстаграмм свое фото с отдыха на Мальдивах в купальнике цвета украинского флага. В комментарии к посту Собчак написала, что у всякой женщины должно быть хоть одно «телкофото в купальнике с отдыха».