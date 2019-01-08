Собчак раскритиковали за «телкофото» в купальнике

Взгляд
9 января, среда  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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Почему в России благотворительность стала формой коррупции

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Настоящая благотворительность для «олигарха» – дело по возможности секретное. Реально исполнение морального императива. Если он, конечно, есть. А если его нет – то, наверное, и не надо. Подробности...
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          Собчак раскритиковали за «телкофото» в купальнике

             9 января 2019, 14:58
          Фото: instagram.com/xenia_sobchak/
          Текст: Мария Трубина

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          Социолог Анна Очкина и феминистка Юлия Карпухина прокомментировали газете ВЗГЛЯД заявление журналистки Ксении Собчак о том, что у «всякой» женщины должно быть хоть одно «телкофото» в купальнике.

          «Если тебе нравится быть женственной, будь, но зачем вывешивать транспарант об этом? Но посмотрите зато, как это круто: купальник в цветах Украины, да еще и с бусами, что, кстати, крайне неудобно, когда плаваешь», – заметила первый заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

          Очкина подчеркнула, что категорически не согласна с позицией, в которой присутствуют слова «у всякой», «у всякого», а затем следует что-то интимное.

          «Я считаю, что «всякий» должен стремиться иметь совесть и сделать свою жизнь значимой для других, но даже это не обязательно», – отметила собеседница.

          Если у женщины нет фото в купальнике, это никоим образом не указывает на отсутствие в ней женственности, считает Очкина: «У нее просто нет фото в купальнике или оно есть, но она не выставляет его напоказ, например, оно хранится для того, для кого было сделано», – пояснила эксперт.

          По мнению Очкиной, женщина, у которой нет фото в купальнике, является еще более женственной, потому, что в отличие от Ксении, «не продает себя как политик».

          Феминистка, кураторка (так попросила себя представить собеседница) проекта «Ребра Евы» Юлия Карпухина заявила газете ВЗГЛЯД, что также не согласна с утверждением Ксении об обязанности каждой женщины иметь фото в купальнике. «У нас в стране пока еще нет закона, который обязывал бы женщину фотографироваться в купальнике. А если вспомнить последние громкие истории, где жертвами насилия были девушки, то фото в купальнике, скорее, станет для нее отягчающим обстоятельством, ведь «приличные» девушки таких фото не выкладывают, они сидят дома вышивают», – отметила собеседница.

          По мнению Карпухиной, речь в данном посте идет о повышенных стандартах внешнего вида для женщин, когда тело рассматривают под микроскопом. «Если ты не идеальна, то не застрахована от насмешек и травли; и о том, что женщины получают меньшую зарплату, с которой не так легко позволить себе отдых на море; и о том, что у женщины с ее повседневными заботами не так много времени на отдых. Со всеми этими проблемами борются феминистки», – подчеркнула Карпухина.

          Напомним, журналистка Ксения Собчак опубликовала в инстаграмм свое фото с отдыха на Мальдивах в купальнике цвета украинского флага. В комментарии к посту Собчак написала, что у всякой женщины должно быть хоть одно «телкофото в купальнике с отдыха».


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