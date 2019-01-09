Роскосмос решил подождать с ответными мерами против НАСА

Роскосмос не станет принимать меры в ответ на отказ НАСА приглашать Дмитрия Рогозина в США до получения официальных объяснений, сообщил официальный представитель госкорпорации.

«Давайте сначала получим официальные документы, а после этого уже будем решать, что с этим делать», – ответили в госкорпорации на вопрос РИА «Новости» о возможных ответных мерах.

Там также отметили, что Роскосмос пока не рассматривает возможность провести встречу Рогозина и Брайденстайна на нейтральной территории.

Ранее в Роскосмосе назвали странным, что директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ, а не напрямую. В Роскосмосе в ответ не исключили выхода из некоторых совместных с США проектов.