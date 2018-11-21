Подаренного Россией белого медведя Кефирчика усыпили в Эстонии

Белого медведя Норда (Кефирчика), подаренного Московским зоопарком, пришлось усыпить, сообщил Таллинский зоопарк.

Специалистам так и не удалось вылечить хроническую рану на задней лапе 17-летнего медведя, хотя к лечению привлекали ветеринаров зоопарков Вены и Роттердама, а план лечения одобрил представитель европейской программы по воспроизводству белых медведей, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Норд страдал от раны на протяжении длительного срока. Весной его перевели в более просторный вольер, где ветеринары смогли осмотреть рану.

Международные специалисты заявили, что рана «вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения», и «рекомендовали эвтаназию», сообщили в зоопарке.

Медведь родился в Австрии в 2001 году, потом попал под опеку Московского зоопарка, который подарил его Таллину в 2009 году. В России его звали Кефирчиком из-за пристрастия к кисломолочному продукту, а в Эстонии он получил кличку Норд, передает РИА «Новости».

Норд дал в Эстонии потомство – в 2013 году родилась медведица Нора, в 2016 году – медвежонок Арон.