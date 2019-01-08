На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Американский тепловоз General Electric столкнулся с трудностями при передвижении по украинской железной дороге, забуксовав по пути; его выручил старый тепловоз советского производства, сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры, советник главы госпредприятия «Укравтодор» Александр Кава.

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».

Так, «согласно отчету «Укртрансбезопасности», 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха – Камыш-Зоря (станции в Донецкой и Запорожской областях) с поездом весом всего лишь 3 тыс.768 тонн».

В итоге на подмогу пришлось вызвать «старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на «Лугансктепловозе».

Отмечается, что 2ТЭ116 на данном участке «водят поезда весом 4, 5 тыс. тонн, а будучи в полностью исправном состоянии эти старые тепловозы водили на этом участке грузовые поезда весом 6 тыс. тонн».

«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волоноваха – Камыш-Зоря, используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо», – добавил Кава.