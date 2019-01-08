Россия создала систему стыковки кораблей к МКС без украинских деталей

В России завершены производство и наземные испытания новой системы стыковки космических кораблей к Международной космической станции (МКС), в которой не будут использоваться произведенные на Украине компоненты, сообщает холдинг «Российские космические системы».

В сообщении холдинга говорится, что в 2018 году «НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы» Роскосмоса) завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры «Курс-МКП» – новейшей системы «для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС», передает РИА «Новости».

Отмечается, что новая аппаратура значительно превосходит по точности и энергоэффективности ту, которая эксплуатируется на МКС в данный момент.

Аппаратура системы стыковки состоит из активной «Курс-А» и пассивной части «Курс-П». Активная часть устанавливается на космических кораблях и измеряет параметры взаимного сближения и стыковки, а пассивная часть располагается на МКС и принимает сигналы от активной, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам.

Отмечается, что система «Курс» в разных модификациях успешно используется в космической технике с 1986 года. Аппаратура была разработана на Украине и до 2002 года производилась на киевском предприятии «Элмис».

С 2002 года аппаратура производится в России с использованием украинских комплектующих. В 2003 году началась разработка импортонезависимой цифровой версии системы стыковки – «Курс-НА» (новая активная).

Первые испытания прошли в 2012 году. С 2015 года система устанавливается на все российские грузовые, а с 2016 года и на пилотируемые корабли.

Также в 2016 году стало известно о разработке системы «Курс-МКП», которая заменит используемую на МКС «Курс-П». Новая аппаратура легче и экономичнее по энергопотреблению, чем аналог предыдущего поколения.

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