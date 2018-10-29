В Сети появилось видео полета американского самолета-шпиона

Американский самолет-шпион U-2 Dragon Lady пролетел над стадионом Санта-Клары в Калифорнии перед началом игры национального чемпионата.

Видео полета появилось в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что футбольные матчи в США часто открываются полетами боевой авиации. Обычно они стартуют после полетов истребителей или штурмовиков.

Ранее в Сети появилось видео с демонстрацией перспективных топливозаправщиков для американской авиации.