Названа купюра – лидер по подделкам

За девять месяцев 2018 года из оборота в России изъяли около 30 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков, сообщили в пресс-центре МВД.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», – сказал источник ТАСС.

Наибольшее число преступлений с подделкой купюр зафиксировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.

Пятитысячные купюры сохраняют лидерство по подделкам в России на протяжении нескольких лет.