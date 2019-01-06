Экс-президент Чехии назвал Украину главной проблемой мира

Украина является главным источником, который может повлиять на ухудшение международной ситуации, заявил Вацлав Клаус, занимавший пост президента Чехии с 2003 по 2013 годы.

«Украину считаю крупнейшей проблемой [для международной безопасности]», – приводит его слова ТАСС.

Выступая по пражскому телеканалу «Прима», Клаус сказал, что Украина «подстрекается политическими элитами Запада, чтобы как можно больше провоцировать Россию».

При этом Москва не поддается на провокационные действия украинских властей. «Это счастье. Этот котел мог бы [иначе] взорваться», – отметил Вацлав Клаус.

До того, как стать президентом Чехии, Вацлав Клаус занимал пост главы правительства и спикера нижней палаты парламента республики.

В конце декабря действующий чешский президент Милош Земан пообещал, что республика будет официально протестовать против «возвеличивания военных преступников на Украине».