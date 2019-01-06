Экс-президент Чехии назвал Украину главной проблемой мира

Взгляд
6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу

По мнению российских специалистов, глава НАСА Брайденстайн переоценил свои возможностиФото: Алексей Филиппов/РИА Новости/ТАСС
Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США не состоится. Об этом объявил директор НАСА Джим Брайденстайн, который ранее лично пригласил российского коллегу. Из Москвы последовала резкая реакция. В Роскосмосе не исключили выхода из некоторых совместных с США проектов. Кто виноват в возникшем конфликте и насколько серьезными могут быть последствия?  Подробности...
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Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Экс-президент Чехии назвал Украину главной проблемой мира

          6 января 2019, 19:15

          Текст: Ольга Никитина

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          Украина является главным источником, который может повлиять на ухудшение международной ситуации, заявил Вацлав Клаус, занимавший пост президента Чехии с 2003 по 2013 годы.

          «Украину считаю крупнейшей проблемой [для международной безопасности]», – приводит его слова ТАСС.

          Выступая по пражскому телеканалу «Прима», Клаус сказал, что Украина «подстрекается политическими элитами Запада, чтобы как можно больше провоцировать Россию».

          При этом Москва не поддается на провокационные действия украинских властей. «Это счастье. Этот котел мог бы [иначе] взорваться», – отметил Вацлав Клаус.

          До того, как стать президентом Чехии, Вацлав Клаус занимал пост главы правительства и спикера нижней палаты парламента республики.

          В конце декабря действующий чешский президент Милош Земан пообещал, что республика будет официально протестовать против «возвеличивания военных преступников на Украине».


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