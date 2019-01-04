В сеть выложили личные данные Ангелы Меркель

В результате хакерской атаки были опубликованы личные данные германских политиков, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщают СМИ.

При этом не была затронута правительственная сеть Германии, передает «Интерфакс» сообщение немецкого издания Bild.

Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) заявило, что германские службы безопасности не имеют данных о том, что из-за хакерской атаки пострадала внутренняя сеть правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что в сеть выложили личные данные сотен депутатов Бундестага, телеведущих, журналистов. В случае Меркель речь идет о номере факса приемной, адресе электронной почты и нескольких письмах.

У других немецких политиков в интернете были опубликованы номера телефонов, часть партийного документооборота, личные счета, данные кредитных карт и т.д.

Весной 2018 года компания Facebook попала в скандал с утечкой данных. После него в руководстве заявили об улучшении системы контроля конфиденциальности пользователей.