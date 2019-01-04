Началось прощание с погибшими при взрыве газа в Магнитогорске

В Магнитогорске началось прощание с погибшими в результате трагедии при взрыве бытового газа в жилом доме.

На церемонию прощания с погибшим при обрушении подъезда Виктором Воронцовым пришли десятки человек, передает РИА «Новости».

Его тетя Татьяна сообщила, что супруга Виктора Лидия спаслась буквально за считаные секунды до обрушения подъезда. Сам Воронцов погиб под завалами.

Преподаватель английского языка Ольга, учившаяся в параллельном классе с Воронцовым, рассказала, что Виктор был душой компании и веселым человеком.

«Хороший парень. Забирают-то хороших. Хулиганили – не без этого. Девчонки его любили. Мы все дружно жили. Он был веселый. У нас, когда вечера встречи были, мы без него их вообще не представляли. Когда он появлялся, сразу все закипало», – сказала Ольга.

Ольга пояснила, что узнала о смерти Воронцова от его жены. Женщина вместе с другими педагогами ближайших к месту трагедии школ помогала в штабе, созданном после взрыва. Там она повстречала Лидию.

Марат рассказал, что погибший был другом его сына. «Честный, преданный. Всегда был ответственным. Всегда свое слово держал», – вспоминает Марат.

Товарищ погибшего Максим рассказал, что вместе с Виктором учился в московском вузе и жил в общежитии.

«Помню его смелым, решительным. Он всегда всех собирал людей (вокруг себя). Он был как старший друг, как отец. Он был сильный человек. К нему уважение всегда было», – поделился Максим.

Похоронят Виктора Воронцова в селе Агаповка Челябинской области, на малой родине. 4 января похоронят шестерых погибших при взрыве, 5 января – девятерых, в воскресенье – одного.

Глава Челябинской области Борис Дубровский также принял участие в церемонии прощания с молодой парой Игорем и Анастасией Крамаренко и их дочерью. Губернатор возложил цветы в память о погибших.

В мэрии Магнитогорска сообщили, что на прощание пришли порядка 100 человек.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек.