Пожар на судах в Керченском проливе оказался следствием санкций США

Суда в районе Керченского пролива загорелись при передаче топлива в открытом море после того, как одному из танкеров было запрещено пользоваться портом на юге России из-за риска санкций США, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Суда, которые загорелись в понедельник, имеют те же названия, что и танкеры, включенные в санкции США за доставку топлива в Сирию – «Канди» и «Маэстро». В этом документе, опубликованном в ноябре, сообщалось, что любые сделки с этими или другими судами, которые участвуют в транспортировке топлива в Сирию, могут привести к санкциям, пишет Reuters.

Источники заявили, что судну «Маэстро» запретили использовать порт Темрюк на юге России владельцы его единственного газового терминала «Мактрен-Нафта». Ранее именно там судно сгружало сжиженный газ российского и казахского происхождения для экспорта на Ближний Восток.

В результате суда, как предполагается, вынуждены были прибегнуть к переброске топлива в море. Это рискованный маневр, особенно если переправляется горючее топливо.

В министерстве транспорта России источник сообщил, что в стране разрешена заправка газа только в трех местах в регионе, это наземные порты.

Оба судна, по данным Reuters, в конечном итоге принадлежат одной турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая была включена в список санкций США в 2015 году за организацию поставок газа в контролируемые правительством Сирии районы.

При этом портал утверждает, что судно «Канди» продолжало работать с портом Темрюк, откуда, вероятно, переправляло топливо на «Маэстро».

Вечером в понедельник в Черном загорелись суда «Канди» и «Маэстро», находившиеся под флагом Танзании на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. На кораблях был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших.

Возгорание произошло за пределами территориальных вод России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что привело к пожару на танкерах в Керченском проливе. В том числе говорилось о нелегальной перевозке СПГ.