Что стоит за пожаром на танкерах в Керченском проливе

Взгляд
22 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
Разделы

В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
На этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Подробности...

Русские не умеют делать обычную работу хорошо и вовремя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Не надо лучше всех, не надо быстрее всех, не надо доставлять заказанную на 12 дня воду в 5 утра. Нужно уметь ровно в 12 дня привезти ее, точно в соответствии с условиями, не превращая все в тыкву. Подробности...

Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что смеялись над Собчак

    Обсуждение: 16 комментариев

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

      Перейти а раздел…

      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
      Подробности...

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?
        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ по мирному договору
          Появились сведения о личности «угнавшего» самолет «Аэрофлота»Главной проблемой ЕС назвали «российский тип демократии»Помпео отказался считать Россию и США обреченными на враждуФранция пожаловалась на наплыв грузин
          Летчик объяснил действия командира захваченного борта Сургут-МоскваИзраиль испытал систему ПРО нового поколенияСаакашвили нашел способ избавить Украину от ПорошенкоВ Южной Осетии из-за прекращения сообщения с Россией начались проблемы с продуктами
          Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 приостановлены«Нафтогаз» исключил вариант мирового соглашения с ГазпромомТимошенко высказалась за немедленное вступление Украины в НАТОФутбольные фанаты устроили самосуд над избившими продавщицу и ее дочерей подростками

          боевая авиация


          Названа причина крушения Ту-22М3 под Мурманском

          развитие сюжета


          Опубликована видеозапись из ресторана, где дрались Виторган и Богомолов

          братья по оружию


          Сделан важный шаг в создании европейской армии

          Видео

          «разбор полетов»


          Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации

          наследие 1990-х


          Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

          серьезные потери


          Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

          ниже уровня моря


          Украине предсказали глобальную катастрофу

          катастрофа на дальнем востоке


          Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

          «Архипелаг ГУЛАГ»


          Алексей Колобродов: Невозможно представить китайского Солженицына

          Философия труда


          Владас Повилайтис. Русские не умеют делать обычную работу хорошо и вовремя

          Война на Украине


          Андрей Бабицкий: Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

          на ваш взгляд


          Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?

          Что стоит за пожаром на танкерах в Керченском проливе

          Трагедия в Керченском проливе связана с серыми схемами перевалки грузов   22 января 2019, 17:45
          Фото: Керчь ФМ/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков,
          Людмила Суркова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сгоревшие в Керченском проливе танкеры использовались для нелегальной перевалки сжиженного газа, что и привело к трагедии. Украина утверждает, что СПГ перевозился из России в Сирию, однако нелегальная перевалка грузов возле Крыма практикуется еще с тех времен, когда он был украинским. Что же происходило неподалеку от Керченского пролива и как к этому относиться?

          На танкерах «Маэстро» и «Канди» во время пожара находилось более 4,7 тысячи тонн сжиженного газа, сообщило во вторник РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Крыма.

          Оба судна загорелись в понедельник в районе Керченского пролива. Они находились под флагом Танзании на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Предварительной причиной пожара названо нарушение при передаче топлива с одного на другое судно. Всего на них был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших. Утром во вторник спасатели сообщили о том, что надежды найти оставшихся членов экипажа живыми больше нет.

          На Украине поспешили заявить, что газ, перевозившийся на этих кораблях, предназначался для Сирии. Так, в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что, по информации офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), суда привлекались к поставкам в САР с 2016 года. Транспортируемый ими газ добывался на шельфе Крымского полуострова и в других странах. Украинцы также отметили, что, согласно данным международной Автоматической идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), танкер «Канди» вышел 20 января из российского порта Темрюк.

          Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко разделяет украинскую точку зрения. По его словам, эти корабли находились «в черном списке министерства финансов США за поставки газа в Сирию».

          «Оба танкера скрывали свои действия, особенно «Маэстро», который работал челноком, то есть «бегал» непосредственно в Сирию. А «Канди» был грузонаполнителем – перегружал газ на «Маэстро» на якорной стоянке, где осуществляются такие операции»,

          – рассказал Войтенко газете ВЗГЛЯД.

          Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов не видит ничего предосудительного в том, что странам приходится прибегать к серым схемам в случае, если страна-получатель находится под односторонними санкциями, не одобренными ООН. Он напомнил, что России, например, приходится использовать разные возможности для поставок в Крым электрооборудования, так как закупать его напрямую невозможно из-за санкций. «А Сирию нужно восстанавливать, страна нуждается в энергоресурсах и газе для отопления. Для чего были придуманы обходные маневры? США запретили своим и иностранным компаниям работать в Сирии. Официальные каналы поставок закрываются просто потому, что им не нравится страна», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          Впервые США вели санкции в отношении Сирии еще в 2004 году за «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». С началом внутрисирийского конфликта санкционный режим постоянно усиливался. В 2012 году свои санкции ввел Евросоюз. Они касаются запрета на импорт сирийской нефти и поставки в страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, в том числе в нефтяной сектор, строительство электростанций, включают заморозку активов и эмбарго на торговлю технологиями.

          «Постыдно то, что эти санкции вводятся. На Украине идет военный конфликт, и разве это мешает МВФ выделять финансирование? А почему МВФ не может выделять финансирование Сирии?» – отметил Абзалов. «Само несправедливое введение санкций приводит к появлению такого рода проблем с серыми поставками», – подчеркнул эксперт, добавив, что американцы сами не раз использовали подобные схемы для поставки наступательных вооружений санкционным режимам.

          В то же время Абзалов сомневается, что серые схемы торговли в Керченском проливе использовались для регулярных поставок СПГ в Сирию. «Поставлять газ в Сирию можно различными обходными маршрутами. Можно несколько раз перекупать газ и перефрахтовывать через офшоры», – объяснил он. По его словам, существует множество других опций по поставкам, и не обязательно делать их через Черное море, а если речь и идет о поставках через эту акваторию, то это явно небольшие объемы.

          Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, экс-министр транспорта полуострова Анатолий Цуркин также не считает, что таким образом могли идти поставки газа из России в Сирию. «Перевозить любые нефтепродукты, газ, зерно и другие грузы на судах малой вместимости, от двух до пяти тысяч тонн, невыгодно», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          Однако, связано это с Сирией или нет, все эксперты уверены, что суда участвовали в серых схемах поставок энергоносителей, что и привело к катастрофе. Так, Цуркин ранее в своем блоге подробно рассказал о незаконной перевалке товаров в нейтральных водах Керченского пролива. По его словам, она ведется еще с тех времен, когда Крым был в составе Украины.

          «Там все происходит в пределах от одного до четырех долларов за тонну. Подходит большое судно, и в него все перекачивается. Но судно не должно стоять. Пока в него наберут объем сто – двадцать тысяч тонн, должно пройти время. Судно-«матка» годами болтается в море за пределами 12-мильной зоны и никогда не заходит в порт. Во всех этих операциях участвуют офшорные компании, которые не попадают под налогообложение своих государств и минимизируют таким образом свои расходы», – рассказал эксперт.

          Однако «во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, борьбы за живучесть, соответствия нормам и прочему». «Нелегальная перевалка – давно излюбленная тема еще украинских контрабандистов. Перевалку за пределами 12-мильной зоны пытались контролировать все кому не лень во все времена», – отметил Цуркин.

          «Понятно, почему произошел пожар – там все «серое», все скрываемое... Эта авария явно была вызвана нарушениями правил технической эксплуатации и правил безопасности»,

          – подчеркнул в свою очередь и Войтенко.

          Абзалов назвал торговлю вне территориальных вод постоянной практикой. Наглядным тому примером является происходящее у берегов Нигерии, подчеркнул он.

          Войтенко также уверен, что подобными поставками занимаются многие страны. «В частности, за нелегальными перевозками нефти на Северный Кипр стоят крупные известные западные компании. Есть и другие аналогичные случаи. В общем, все этим занимаются. И что с этим поделать? По мере того, как все в мире становится прозрачнее, может, это прекратится? Все отлавливается и отслеживается», – подытожил Войтенко.

          В связи с тем, что суда находятся за пределом 12-мильной зоны, в нейтральных водах и регулируются только международными правилами судоходства, «по факту эти суда не подпадают под юрисдикцию контролирующих органов Российской Федерации», отметил Цуркан. Прямая перевалка этих грузов в открытом море запрещена международным правом, потому что нарушает технику безопасности. Но в связи с тем, что контроля нет, ответственность лежит только на капитанах. «Привлечь их к ответственности могут только сами судовладельцы, если обратятся в международные суды, но, поскольку это выгодно всем, включая судовладельцев, этого никто не делает», – считает эксперт.

          Войтенко и вовсе убежден, что с подобными нарушениями невозможно бороться. «Я не думаю, что эти поставки (сжиженного газа) происходили без ведома России. Это происходило и будет происходить дальше», – считает эксперт.

          Дмитрий Абзалов отметил, что вряд ли удастся ввести контроль за судами прямо в нейтральных водах. «Российская Федерация может досматривать всех, кто вокруг нее находится, но это может привести к конфликтам с другими странами, которые тоже начнут досматривать все наши корабли. Сильно сомневаюсь, что Япония или США будут очень счастливы, если принадлежащие им суда начнут останавливать и досматривать в нейтральных водах. Более того, сейчас это запрещено, и если разрушать эту систему, то необходимо убрать понятие нейтральных вод и сделать единую систему контроля», – рассказал Абзалов. Он сомневается, что на такое кто-то будет готов пойти, а потому лучшим выходом, по его мнению, является более тщательный контроль в портах прибытия за обеспечением безопасности на судах.

          Цуркин, в свою очередь, объяснил, что одной из причин проблемы является то, что сейчас корабли вместимостью от 20 до 100 тыс. тонн и выше, которые перевозят грузы на дальние расстояния, особенно в арабские республики и Индию, не могут войти в Керченский пролив, потому что он мелководный. Новороссийский же порт, самый глубокий в Черноморском бассейне, «все время перегружен, большие очереди, задержки». Именно поэтому грузоотправители вынуждены пользоваться таким нелегальным способом, отметил эксперт.

          В связи с этим Цуркин считает, что проблему отчасти может решить появление нового порта. «Со стороны Российской Федерации в акватории строится порт «Тамань» с глубиной осадки до 25 метров. Новый глубоководный порт разгрузит Новороссийск и даст возможность легально заходить в порты и осуществлять перевал груза», – объяснил он.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............