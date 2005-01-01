Излюбленная тема украинских контрабандистов

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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации

В Израиле считают весьма эффективной атаку Дамаска и других районов СирииФото: YOUSSEF BADAWI/EPA/ТАСС
Армия Израиля опубликовала видео, запечатлевшее уничтожение комплекса «Панцирь С-1», одного из тех, что Россия поставила Сирии. Израиль заверяет – целью успешной воздушной атаки стали иранские, а не российские объекты. Но почему же «Панцирь» оказался беззащитен против атаки ВВС Израиля? Чего не хватает сирийцам для создания эффективной системы ПВО? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Излюбленная тема украинских контрабандистов

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...

Репродуктивное безумие в Пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
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          Анатолий Цуркин

          Излюбленная тема украинских контрабандистов

          Анатолий Цуркин
          министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
          		 22 января 2019, 10:04

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          Нелегальная перевалка – давно излюбленная тема еще украинских контрабандистов. Перевалку за пределами 12-мильной зоны пытались контролировать все кому не лень во все времена.

          Сегодня произошла трагедия: за пределами 12-мильной зоны при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать?

          Законодательство России предельно строгое, четко прослеживаются все экономические моменты, налогообложение в отношении нефтепродуктов требует определенной финансовой нагрузки. Все эти контролирующие факторы так или иначе порождают желание жуликов на этом нажиться.

          Есть два фактора, по которым работает эта схема:

          1. Многие суда из-за своей низкой осадки, более 8 м, не могут пройти Керчь-Еникальский канал и не могут брать грузы в портах Азовского моря и реки Дон. Суда более высокой осадки, имеющие возможность проходить Керченский пролив, доставляют грузы из Азова на рейд к большому кораблю, который в народе называется матка и выступает сборщиком грузов, своеобразным складом на воде, после к такой «матке» подходят другие многотоннажные суда, куда и перегружаются все собранные грузы. В основном нефтепродукты и зерновые. 

          Фото: KerchFM/ТАСС

          2. Минимизация налогообложения – второй аспект. Многие минимизируют свои доходы, поэтому экспортируют грузы по минимальной возможной цене. Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором по заниженной цене, естественно, бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой, завышенной цене.

          Во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, борьбы за живучесть, соответствия нормам и прочему.

          Эти суда-матки практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов. За услуги налили/слили берется в среднем $2–4 за тонну, это в разы дешевле, чем зайти в порт и сделать это официально. Ранее обеспечивающими всем необходимым (вода, еда и прочее) эти «матки» были предприниматели из той далекой крымской Украины до 2014 года, сейчас многие из них интегрировались в российское правовое поле. Большая часть ушла на Украину и оттуда снабжает всем необходимым данный флот.

          Источник: Блог Анатолия Цуркина


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