Излюбленная тема украинских контрабандистов

Нелегальная перевалка – давно излюбленная тема еще украинских контрабандистов. Перевалку за пределами 12-мильной зоны пытались контролировать все кому не лень во все времена.

Сегодня произошла трагедия: за пределами 12-мильной зоны при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать?

Законодательство России предельно строгое, четко прослеживаются все экономические моменты, налогообложение в отношении нефтепродуктов требует определенной финансовой нагрузки. Все эти контролирующие факторы так или иначе порождают желание жуликов на этом нажиться.

Есть два фактора, по которым работает эта схема:

1. Многие суда из-за своей низкой осадки, более 8 м, не могут пройти Керчь-Еникальский канал и не могут брать грузы в портах Азовского моря и реки Дон. Суда более высокой осадки, имеющие возможность проходить Керченский пролив, доставляют грузы из Азова на рейд к большому кораблю, который в народе называется матка и выступает сборщиком грузов, своеобразным складом на воде, после к такой «матке» подходят другие многотоннажные суда, куда и перегружаются все собранные грузы. В основном нефтепродукты и зерновые.

2. Минимизация налогообложения – второй аспект. Многие минимизируют свои доходы, поэтому экспортируют грузы по минимальной возможной цене. Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором по заниженной цене, естественно, бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой, завышенной цене.

Во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, борьбы за живучесть, соответствия нормам и прочему.

Эти суда-матки практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов. За услуги налили/слили берется в среднем $2–4 за тонну, это в разы дешевле, чем зайти в порт и сделать это официально. Ранее обеспечивающими всем необходимым (вода, еда и прочее) эти «матки» были предприниматели из той далекой крымской Украины до 2014 года, сейчас многие из них интегрировались в российское правовое поле. Большая часть ушла на Украину и оттуда снабжает всем необходимым данный флот.

Источник: Блог Анатолия Цуркина