Дворкович назвал способ эффективного сдерживания цен на бензин в России

Взгляд
22 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
Разделы

В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

Андрей Бабицкий, журналист
Культ так называемых киборгов – украинских военных, погибших в донецком аэропорту – относится к разряду тех мифов, которым так или иначе предстоит быть развенчанными. Его деконструкция представляется неизбежной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Излюбленная тема украинских контрабандистов

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что смеялись над Собчак

    Обсуждение: 16 комментариев

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

      Перейти а раздел…

      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
      Подробности...

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?
        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина крушения Ту-22М3 под Мурманском
          Появилось видео посадки изменившего курс самолета «Аэрофлота»В Газпроме оценили решение суда списать долги жителей ЧечниРаскрыт важный пункт мирного договора России и ЯпонииФранция пожаловалась на наплыв грузин
          Дана оценка действиям командира «захваченного» рейса Сургут – МоскваУкраина обиделась на сокращение своего представительства в ПАСЕВ США заявили о победе Москвы над Вашингтоном «без единого выстрела»Конфликт бизнесмена с похитителями в Москве попал на видео
          Горящие в Черном море суда ходили под «черным» флагомАмериканские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны СШАПорошенко сказал, когда украинцы почувствуют «улучшение жизни»В Южной Осетии из-за прекращения сообщения с Россией начались проблемы с продуктами

          Главная тема


          Почему российские женщины в космосе уступают американкам

          служебная проверка


          Прокурора Чечни обязали выступить против списания долгов за газ

          «Нос хорошо ему разбили»


          Стали известны подробности драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

          система ПВО


          Почему «Панцирь» оказался уязвим для ВВС Израиля

          Видео

          серьезные потери


          Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

          наследие 1990-х


          Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

          катастрофа на дальнем востоке


          Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

          ниже уровня моря


          Украине предсказали глобальную катастрофу

          мирный договор


          Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев

          «Архипелаг ГУЛАГ»


          Алексей Колобродов: Невозможно представить китайского Солженицына

          Париж в огне


          Дарья Митина: «Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

          Война на Украине


          Андрей Бабицкий: Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

          на ваш взгляд


          Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?

          Дворкович назвал способ эффективного сдерживания цен на бензин в России

          22 января 2019, 15:51

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Цены на топливо в России можно эффективно сдерживать не административными мерами, а налоговым регулированием, в том числе привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти, заявил председатель фонда «Сколково», экс-вице-премьер Аркадий Дворкович.

          «В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос, мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого. Мы тогда не пришли к консенсусу», – передает его слова РИА «Новости».

          Он отметил, что пока ничего не может сказать о том, насколько будут эффективны административные меры.

          В 2018 году, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 9,4% при общей инфляции в 4,3%.

          Министр энергетики Александр Новак заверил, что цены на бензин в России в это году будут расти в пределах инфляции.

          Напомним, в ноябре 2018 года Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года несколькими крупными нефтекомпаниями.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............