Дворкович назвал способ эффективного сдерживания цен на бензин в России

Цены на топливо в России можно эффективно сдерживать не административными мерами, а налоговым регулированием, в том числе привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти, заявил председатель фонда «Сколково», экс-вице-премьер Аркадий Дворкович.

«В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос, мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого. Мы тогда не пришли к консенсусу», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что пока ничего не может сказать о том, насколько будут эффективны административные меры.

В 2018 году, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 9,4% при общей инфляции в 4,3%.

Министр энергетики Александр Новак заверил, что цены на бензин в России в это году будут расти в пределах инфляции.

Напомним, в ноябре 2018 года Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года несколькими крупными нефтекомпаниями.