Нефть подешевела на опасениях за перспективы роста мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются из-за опасений инвесторов, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на сырье.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,97% – до 62,12 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,8% – до 53,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».