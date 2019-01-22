Взрыв прогремел в отделении банка в Новосибирске

В помещении с круглосуточным доступом к банкоматам «Открытия» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв, сообщили в полиции.

По данным ГУ МВД, в 04.55 (00.55 мск) в дежурную часть поступило сообщение о задымлении и разбитом окне в помещении круглосуточного свободного доступа отделения банка, передает РИА «Новости».

На место выехала следственно-оперативная группа.

«По указанному адресу на месте было обнаружено поврежденное помещение, окна и поврежденные, но не вскрытые банкоматы. Денежные средства не похищены, пострадавших нет», – сообщили в ГУ МВД.

Проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

На прошлой неделе несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппе под Санкт-Петербургом.