Взрыв произошел на заводе под Петербургом

Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппе под Санкт-Петербургом, сообщили в МЧС.

«На заводе произошел технологический взрыв, и возник пожар на площади 50 кв. метров», – сообщил представитель МЧС ТАСС.

В правительстве Ленинградской области сообщили, что причиной взрыва мог стать взрыв бочки с ГСМ на складе.

Сейчас, по данным спасателей, пожар на заводе локализован, передает РИА «Новости».

В результате происшествия пострадали четыре человека.