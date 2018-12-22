Кабмин Молдавии испугался своих соотечественников в России

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил правительство страны в том, что оно боится работающих в России соотечественников.

Для голосования на парламентских выборах, которые состоятся в Молдавии 24 февраля, в Европе открыто свыше 100 избирательных участков, в России – всего 11, хотя на территории стран Европы находятся 300–350 тыс. молдаван, а в России – 500 тысяч, сказал Додон.

По его словам, это сделано, так как нынешний кабмин понимает, что в России молдаване «проголосуют против партий, которые находились у власти последние 10 лет», передает ТАСС.

Партия социалистов Республики Молдова подала жалобу в конституционный суд страны, но не рассчитывает на справедливое решение – обращение в конституционный суд стало необходимым шагом для жалобы в Европейский суд по правам человека.

Додон также подчеркнул, что инвесторы из России вложили в Молдавию больше денег, чем их западные коллеги, несмотря на то, что после прихода к власти в 2009 году коалиции проевропейских партий отношения с Москвой осложнились. Инвесторы из ЕС и США больше выводили капитал, чем инвестировали.

Додон сказал, что не будет баллотироваться по спискам поддерживающей его Партии социалистов на парламентских выборах, чтобы сконцентрироваться на управлении страной.