Восстановлено лицо француза, искалеченного русской саблей

Ученым удалось восстановить лицо кавалериста из армии Наполеона Бонапарта, солдат погиб после удара сабли при отступлении из Москвы в 1812 году.

Кавалерист был похоронен в братской могиле на территории нынешнего Калининграда, которую исследовала французско-российская археологическая группа. Интерес ученых именно к этим останкам объясняется тем, что у найденного черепа была сильно повреждена челюсть, что вызвало вопросы о том, как умер солдат.

Французский хирург Доминик Ларри в 1817 году описал похожую травму, полученную русским полковником, пишет BuzzFeed.

Ученым удалось установить, что погибшему было 24–27 лет. Форма костей бедра свидетельствует, что он регулярно ездил на лошади. Судя по тому, что саблей ему выбило большую часть зубов, удар наносился серединой лезвия, а не острием. Атаковавший, вероятно, был правшой и во время удара ехал на лошади.

Как сообщили ученые, солдата, получившего удар саблей в лицо, пытались спасти, но в итоге он умер через пару месяцев от тифа или лихорадки в госпитале тогда еще Кенигсберга, что свидетельствует о заботе о получивших ранения солдатах в те времена.

Для восстановления линии челюсти солдата использовалась компьютерная томография живого француза примерно того же возраста, а верхняя часть лица кавалериста не была повреждена. После реконструкции черепа ученые решили провести и реконструкцию лица, что позволило приблизительно восстановить внешность солдата.

Отмечается, что у француза было круглое лицо. Его также наделили каштановыми волосами и карими глазами, но лишь потому, что, судя по сохранившимся записям, такие же были у большинства его сослуживцев.