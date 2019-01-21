Песков опроверг сообщения о содействии Кремля проекту Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз опроверг сообщения о якобы переговорах Кремля по поддержке проекта строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

«Нет, у Кремля вообще не было общения ни с кем по вопросам строительства этой башни», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее в понедельник адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры о строительстве Trump Tower в российской столице могли идти до осени 2016 года.

Между тем, в прошлом году осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года.

Вопрос о том, как долго шли переговоры о проекте строительства небоскреба, который так и не был начат, важен для СМИ США по различным причинам. Демократы усматривают в этом свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.