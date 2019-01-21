В мире резко возросло число миллиардеров

За последние 10 лет число миллиардеров в мире практически удвоилось, а состояние 26 богатейших людей равно состоянию 3,8 млрд беднейших, свидетельствует исследование, проведенное международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Так, по данным Oxfam, по состоянию на 2018 год в мире насчитывается уже 2 тыс. 208 миллиардеров. Состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 млрд долларов ежедневно, передает РИА «Новости».

В период с 2017 по 2018 годы каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

При этом Oxfam указывает на тревожную тенденцию: финансовое положение 3,8 млрд беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Так, состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 млрд человек.

Авторы исследования отмечают, что состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса, выросло до 112 млрд долларов, а 1% его богатства равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.

Oxfam основали в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Организация занимается проблемой бедности и связанной с ней несправедливостью.

Напомним, по подсчетам Bloomberg за 2018 год, суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 млрд долларов, при этом российские предприниматели в среднем оказались более удачливыми, чем бизнесмены из других стран.