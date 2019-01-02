Украинский провайдер отключил телеканал NewsOne из-за передач о России

Руководство украинского телекоммуникационного провайдера «Ланет» решило отключить для своих абонентов телеканал NewsOne, так как он транслировал передачи о России.

Сам провайдер объясняет эту меру окончанием срока действия договоров на ретрансляцию, а также «случаями несоблюдения законодательства страны» – в частности, из-за передач телеканала с «популяризацией или пропагандой» органов государственной власти России, передает RT.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно назначал внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne... в августе 2018 года вынес санкцию в виде предупреждения за нарушения требований закона Украины «О телевидении и радиовещании», – указывается в пресс-релизе провайдера.

Аналогичное решение принято «Ланетом» в отношении телеканала «Макси TV» («НАШ»). Однако здесь причиной называется несоблюдение условий лицензии – изменение программной концепции и логотипа.

Трансляция этих телеканалов будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания.

В то же время генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов утверждает, что все соглашения телеканала с провайдером заканчиваются только через год – 31 декабря 2019 года.

Ранее этот телеканал подвергался силовому давлению со стороны украинских радикалов.