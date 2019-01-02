В результате столкновения крана с мостом в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы на Хамовническом валу кран-манипулятор зацепил стрелой опору моста, в результате один человек погиб, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Конструкции моста не нарушены, однако один человек погиб, еще один получил переломы ног. Обстоятельства инцидента устанавливаются, передает РИА «Новости».