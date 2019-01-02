Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

В Сети появилось видео, сделанное сразу после подрыва железнодорожного моста над автотрассой в Донецке.

Видео опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

Кадры сняты вскоре после подрыва, видео сделано МЧС ДНР.

«Взрывное устройство было недостаточной мощности. Накладной заряд, скорее всего, заложили на бетонный блок у самой опоры. Взрыв не направленный (кумулятивный), поэтому взрывная волна разошлась, а не ударила таким образом, чтобы полностью разрушить опору», – заявил специалист-взрывотехник одной из силовых служб ДНР Юрий Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Донецке над объездной автодорогой «Славянск – Донецк – Мариуполь» неизвестные лица подорвали железнодорожный мост.