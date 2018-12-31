Дочь показала Боярского без шляпы

Российская актриса Елизавета Боярская показала фотографию своего 70-летнего отца – Михаила Боярского – без шляпы.

Она опубликовала фотографию с празднования Нового года в своем Instagram.

В кадре вся семья Боярской: Елизавета, ее муж Максим Матвеев, брат Сергей, тетя Екатерина, родители Лариса Луппиан и Михаил Боярский.

Праздник отмечали в квартире в Санкт-Петербурге.