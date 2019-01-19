Рогозин заявил о готовности к созданию ракеты «Енисей»

В Роскосмосе подтвердили готовность к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей», сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«В центральном научно-исследовательском институте машиностроения <...> подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», – написал Рогозин в Twitter.

В начале января Рогозин сообщал, что ракету «Енисей» рассчитывают сконструировать к 2028 году. Позже стало известно, что в Роскомосе планируют ограничить стоимость разработки и создания сверхтяжелой ракеты 1 трлн рублей или суммой «чуть больше».