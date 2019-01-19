Садальский оценил рассказ о домогательствах Табакова

Актриса Елена Антоненко придумала историю о домогательствах со стороны Олега Табакова из-за нехватки популярности, считает актер Станислав Садальский.

«Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном, а не вспоминает, кто просил ее показать сисечку», – сказал Садальский в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он сообщил, что служил в то время вместе с Табаковым в «Современнике» и абсолютно не помнит Антоненко.

В интервью «КП» Антоненко рассказала о домогательствах в советском театре и кино. В частности, она вспомнила, как пришла подростком в студию к Олегу Табакову, и как он ей помогал. После окончания ГИТИСа она договорилась с ним о встрече, чтобы обсудить, в какой театр она могла бы пойти.

«В завершение вдруг сказал: «Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую». Это было как удар ножом», – рассказала она.

Елена Антоненко родилась в 1958 году. 20 лет назад она уехала в США после 16-летней работы в России. Она снялась в фильмах «Клан Сопрано», «Улица», «Хлеб и розы».