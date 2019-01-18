Москвичи показали в соцсетях необычное природное явление

В субботу жители Москвы делятся в соцсетях фотографиями и видео необычного погодного явления – зимней грозы.

Гроза прошла в российской столице в ночь с пятницы на субботу. На роликах запечатлен обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром, слышны раскаты грома.

Некоторым пользователям даже удалось заснять вспышку молнии.

Ранее ученые РАН рассказали, как изменилась зима в Москве.