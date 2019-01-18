Центр контроля качества развесил по Петербургу билборды с опечаткой

На плакатах рекламной кампании «Петербургской марки качества», запущенной комитетом по развитию предпринимательства города, обнаружили опечатку.

Кампанию запустил подведомственный комитету Центр контроля качества. На появившихся в городе билбордах и плакатах адрес сайта указан неправильно – sbp.ru, а не spb.ru, сообщает «Фонтанка».

По данным портала госзакупок, Центр контроля качества провел четыре конкурса на кампанию по продвижению «Петербургской марки качества» на общую сумму 2,8 млн рублей.

В итоге ООО «АЗ-МЕДИА» за 1,98 млн рублей разместило 12 билбордов в шести районах города, ООО «Хорошая реклама» за 307,5 тыс. разместило рекламу на общественном транспорте, ООО «АЙСИЮ» за 86,7 тыс. исследовало конъюнктуру рынка, а рекламное агентство «Белые ночи» за 393,6 тыс. разработало и изготовило плакаты.

В агентстве «Белые ночи» сообщили, что все макеты согласовываются с заказчиком, и пока претензий не поступало.

В ноябре в США выпустили памятную монету в честь встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, надпись на которой содержит ошибки.