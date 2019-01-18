Дерипаска вновь начал богатеть

Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски в январе выросло на 679 млн долларов, подсчитали в Bloomberg.

Дерипаска увеличил свое состояние на 679 млн долларов до 3,5 млрд долларов благодаря росту акций En+ на 19%, передает Bloomberg.

В прошлом году состояние бизнесмена сократилось на 5,8 млрд долларов из-за санкций США.

В то же время, отметили в Bloomberg, любая прибыль бизнесмена может остаться на бумаге, так как принятые в отношении него персональные санкции не позволяют ему получить доступ к любому из его активов на Западе, а значит, получать дивиденды, продавать доли в своих компаниях без одобрения американского казначейства.

Ранее в пятницу управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) назначило трех попечителей для надзора за пакетами акций компании En+, от которых отказался российский бизнесмен Олег Дерипаска в качестве условия снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Напомним, весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, включая «Русал», En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года минфин США подтвердил готовность снять санкции с компаний российского бизнесмена, однако конгрессмены США от Демократической партии помешали администрации Дональда Трампа сделать это.