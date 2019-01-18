В Минобороны рассказали о сроках поступления арктического «Панциря» в войска

ВС России получат первый арктический комплект зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СА» в этом году, скоро он выйдет на испытания, рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

В пятницу Криворучко посетил дочернее предприятие АО «КБП» – АО «Щегловский вал», где были озвучены доклады руководителей и конструкторов о перспективных разработках завода.

«Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект ЗРПК «Панцирь» для Арктики мы получим в этом году», – отметил замминистра, передает ТАСС.

Криворучко осмотрел ход работ по выпуску ЗРПК «Панцирь-С» и боевых отделений «Бережок» и «Бахча-У», которыми будут оснащать БМП и БМД.

В ходе визита замминистра показали образцы семейства противотанковых ракет «Корнет» и «Аркан», 30-миллиметровых автоматических пушек и стрелковое вооружение.

Замминистра также наградил отличившихся работников АО «КБП» медалями Минобороны «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников».

«В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем «Эпоха» и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок». Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3», – пояснил Криворучко.

Длительный опыт эксплуатации в сирийской кампании в реальных боевых условиях позволили тульским конструкторам максимально усовершенствовать «Панцирь-С», были значительно расширены границы обнаружения и поражения малоразмерных и малоскоростных целей.