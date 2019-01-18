СМИ: Россия сделала ненужной штурмовую авиацию Грузии

Силы обороны Грузии, вероятнее всего, по различным причинам откажутся от содержания штурмовой авиации, которая становится обременительной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Авторитетная тбилисская газета «Квирис палитра» («Палитра недели») приводит ряд аргументов министерства обороны на этот счет, называя, в частности, «очень сомнительным» использование грузинской штурмовой авиации в условиях хорошо оснащенных современными системами ПВО российских военных баз по соседству в регионе.

Кроме того, имеющиеся в распоряжении грузинской армии самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24 морально и технически устарели.

«Комплектующие для их ремонта можно приобрести в России, что очень сложно по вполне понятным причинам», – отмечает газета.

Еще один аргумент военного ведомства состоит в необходимости регулярной переподготовки пилотов, а это «сложный и дорогостоящий постоянный процесс».

«Скорее всего, необратимо заходит солнце для грузинских штурмовиков», – отмечает «Квирис палитра», по данным которой сейчас Грузия имеет двенадцать Су-25 и пять Ми-24.

Издание напоминает, что первые проблемы для грузинской штурмовой авиации возникли во время войны 2008 года, когда Россия разбомбила все грузинские военные аэродромы, откуда могли взлетать грузинские самолеты – Копитнари, Сенаки, Вазиани, ВПП Тбилисского авиазавода, Марнеули и Шираки.