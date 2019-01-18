У женщины «взорвалась» грудь после пластической операции в Кургане

В Кургане пациентка клиники пластической хирургии пожаловалась на осложнения после операции, из-за которой у нее буквально «взорвалась» грудь. Женщина обратилась за помощью к специалисту Роспотребнадзора – теперь и пострадавшая, и представитель ведомства получают угрозы.

Жительница Кургана обратилась в клинику в сентябре 2018 года, чтобы провести операцию по подтяжке груди. После хирургического вмешательства пациентка оказалась в реанимации; кроме того, у нее начались осложнения – опухоль, резкая боль из-за скопившейся жидкости, передает Ura.ru.

«У меня грудь просто взорвалась», – сообщила пострадавшая.

Она также указала, что не получала практически никакой помощи от хирургов клиники.

Женщина написала заявление в Следственный комитет и Росздравнадзор, чтобы ведомства провели проверку клиники.

Пациентка также обратилась за консультацией к специалисту курганского управления Роспотребнадзора. Отмечается, что во время одной из встреч, которая проходила в автомобиле, в разговор вмешались неизвестные из остановившийся неподалеку машины; они пообещали «порезать» пострадавшую и ее собеседника.

Заявление об угрозе убийством, по словам сотрудника контролирующего органа, передано для расследования из регионального Следственного комитета в полицию.

Напомним, в ноябре во время операции по коррекции носа в частной клинике пластической хирургии на юге Москвы пациентке пробили основание черепа.