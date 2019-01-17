Российский гонщик победил в ралли «Дакар» среди грузовиков

Водитель российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал победителем ралли «Дакар» среди грузовиков.

Николаев стал победителем рейда в третий раз подряд, передает РИА «Новости».

Гонщик побеждал на «Дакаре», участвуя на соревнованиях в качестве механика в составе команды Владимира Чагина в 2010 году, а также в 2013, 2017 и 2018 годах.