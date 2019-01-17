Сайт, рассказавший о странных премиях чиновникам Хакасии, стал недоступен

Сайт «Агентства информационных сообщений», сообщившего о странных премиях, выписанных главой Хакасии Валентином Коноваловым (КПРФ), перестал работать.

При попытке открыть сайт издания по адресу http://vg-news.ru/ появляется сообщение об ошибке.

Возможно, работа сайта была прекращена в результате недружественных действий.

На этой неделе издание сообщило о выдаче Коноваловым премий на сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона, выданных за счет бюджетников. Также «Агентство информационных сообщений» рассказало об увольнении местного замминистра финансов Галины Спиридоновой, который возмутился огромными премиями чиновников.

Издание в числе прочего указало, что замгубернатора Хакасии, руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова получила по итогам 2018 года премии, которые вместе составляют 500% ежемесячного оклада.