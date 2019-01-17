В Донбассе ВСУ обстреляли разносивших пенсии почтальонов

Почтальоны, разносившие пенсии в поселке шахты Глубокая, подверглись обстрелу, сообщили в пресс-службе минсвязи республики.

«В Горловке на Глубокой обстрел, почтальоны в укрытиях», – сообщили в минсвязи ДНР, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что обстрел поселка начался, когда почтальоны разносили пенсии. Никто не пострадал.

На прошлой неделе в результате обстрела автомобиля предприятия «Вода Донбасса» трое сотрудников компании были ранены.