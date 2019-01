Назван самый вероятный претендент на участие в «Евровидении-2019» от России

Артист Сергей Лазарев является главным претендентом на участие от России на «Евровидении», сообщил источник, близкий к делегации на конкурсе.

«Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в «Евровидении» от России, но телеканал («Россия-1») рассматривает и другие кандидатуры», – сказал собеседник ТАСС.

По его данным, вещатель конкурса телеканал «Россия-1» не стал проводить национальный отбор и решил самостоятельно выбрать исполнителя. Имя участника от России должно быть названо в ближайшее время.

Источник добавил, что если выберут Лазарева, то продюсировать его выступление на конкурсе будет певец Филипп Киркоров.

В случае, если Лазарев станет участником от России, то это уже будет его второе выступление в карьере на «Евровидении». В 2016 году певец занял третье место в конкурсе с композицией You Are the Only One. Она была написана Киркоровым, номер также спродюсировал он.

Ранее СМИ сообщали о списке возможных претендентов от России на участие в «Евровидении-2019», в их числе упоминались и Киркоров, и Лазарев.