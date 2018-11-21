Озвучены имена претендентов от России на участие в «Евровидении-2019»

СМИ озвучили список претендентов от России на «Евровидение-2019», в него попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Сергей Лазарев, Александр Панайотов и Manizha.

Об этом списке без указания источников сообщил Super.

Портал указал, что 51-летний певец Филипп Киркоров имеет все шансы на победу, его фамилию озвучивали в Госдуме, как самую «справедливую» кандидатуру для участия в конкурсе.

Напомним, конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

Напомним, Израиль в последний момент решил вопрос с возможным лишением права на проведение конкурса.