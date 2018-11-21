Израиль показал логотип «Евровидения-2019»

Европейский вещательный союз и израильская вещательная компания KAN, которые являются организаторами «Евровидения-2019», представили логотип конкурса.

Логотип в форме звезды из трех треугольников повторяет силуэт сцены, разработанной художником из Германии Флорианом Видером, передает ТАСС.

В KAN заявили, что собравшиеся в звезду треугольники «отражают бесконечное звездное небо».

«Звезды будущего собираются вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс «Евровидение-2019», – говорится в сообщении.

Слоган конкурса, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве – «Позволь себе мечтать».

Напомним, Израиль в последний момент решил вопрос с возможным лишением права на проведение конкурса.