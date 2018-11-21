Израиль показал логотип «Евровидения-2019»

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9 января, среда | Последнее обновление — 06:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Шатдаун в США помешал принять закон о санкциях против России
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу
Что даст России модернизация «Калибра»
В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы
Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Неудачи Лондона создали национальный миф США
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Что нам мешает быть благодарными
Сергей Худиев, публицист, богослов
Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Почему христиане в России победили коммунистов
Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
Обсуждение: 244 комментария
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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