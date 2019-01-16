Жителям Свердловской области пообещали по 12 яиц в упаковке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям Урала, что в одной упаковке яиц будет 10 и даже 12 единиц продукта.

Куйвашев заявил, что на Урале в упаковке всегда будет 10 яиц, сообщает «АиФ-Урал».

«Я даже дам поручение, чтобы она была не менее 12 яиц», – добавил он.

По словам губернатора, правительство региона постоянно следит за ценами. Он подчеркнул, что необоснованного роста стоимости товаров быть не должно, потому что «бесконтрольный уровень инфляции погубит экономику».

Для того, чтобы этого не произошло, нужно видеть весь цикл производства продукта.

«Про количество яиц я не шучу», – заключил чиновник.

Ранее в России появились упаковки яиц, в которых было девять единиц продукта вместо привычного десятка.