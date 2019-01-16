Жителям Свердловской области пообещали по 12 яиц в упаковке

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16 января, среда  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57

Как полагают эксперты, нынешнего уровня стелс-покрытия Су-57 вполне хватит для выполнения боевой задачиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские военные аналитики нашли, к чему придраться – разругали наш истребитель пятого поколения за то, что «слишком заметен» для радаров противника. По их мнению, краска, которой покрывают кабины пилотов для их «невидимости», устарела – дескать, в США ее применяют с 80-х годов. Действительно ли наши самые современные боевые самолеты, вроде Су-57, настолько уязвимы? Подробности...
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Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку

Так выглядят исламские боевики в АфрикеФото: кадр из видео
Так называемое «Исламское государство», потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Жителям Свердловской области пообещали по 12 яиц в упаковке

          16 января 2019, 14:51

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям Урала, что в одной упаковке яиц будет 10 и даже 12 единиц продукта.

          Куйвашев заявил, что на Урале в упаковке всегда будет 10 яиц, сообщает «АиФ-Урал».

          «Я даже дам поручение, чтобы она была не менее 12 яиц», – добавил он.

          По словам губернатора, правительство региона постоянно следит за ценами. Он подчеркнул, что необоснованного роста стоимости товаров быть не должно, потому что «бесконтрольный уровень инфляции погубит экономику».

          Для того, чтобы этого не произошло, нужно видеть весь цикл производства продукта.

          «Про количество яиц я не шучу», – заключил чиновник.

          Ранее в России появились упаковки яиц, в которых было девять единиц продукта вместо привычного десятка.


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