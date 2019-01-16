В Тбилиси обновят испорченный краской и яйцами указатель улицы Джорджа Буша

Баннер с изображением экс-президента США Джорджа Буша на одноименной улице в Тбилиси, неоднократно страдавший от его оппонентов, будет снят и обновлен, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это произойдет в связи с масштабными реабилитационными работами в этом районе, поэтому мэр сказал, что «баннер должен соответствовать процессу обновления».

Улица имени Джорджа Буша-младшего появилась в Тбилиси в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили, которого высокий гость во время визита в Грузию назвал «маяком демократии». Американский президент тогда поддержал «революцию роз» и пережил неудачное покушение на свою жизнь – житель Тбилиси бросил в сторону гостя гранату, которая не взорвалась.

Этот баннер регулярно подвергался атакам противников Америки и просто вандалов. Его обливали краской, в него бросали яйца. Еще в эпоху Саакашвили, в 2010-м, группа грузинских литераторов провела акцию против существования в Тбилиси улицы Джорджа Буша – «так как он не выражал чаяния и интересы народа США». Они предложили переименовать улицу Буша, ведущую в аэропорт Тбилиси, в честь известного американского поэта XIX века Уолта Уитмена, который, по их мнению, выражал идеалы демократии.

Четыре года назад неизвестные окрасили в черный цвет лицо Буша на баннере, пришлось его спешно очищать. Кстати, нападкам подвергался в Тбилиси и другой бывший президент США – Рональд Рейган, отлитый в бронзе. Памятник установлен в парке под президентским дворцом бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили. Житель Тбилиси несколько лет назад облил его белой краской.

Что касается покушения на Буша, тбилисец Владимир Арутюнян отбывает пожизненное заключение.