Командиру украинских моряков продлили арест

Лефортовский суд Москвы до конца апреля оставил под стражей командира украинских моряков, которые совершили провокацию в районе Керченского пролива в ноябре, Дениса Гриценко.

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Гриценко на три месяца, то есть до 24 апреля 2019 года», – передает «Интерфакс» решение судьи Елены Каневой.

На тот же срок продлили арест сотруднику СБУ Андрею Драчу и еще двум членам экипажей украинских кораблей.

Отметим, что украинские моряки отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.